विज्ञापन

गांव निवासी राजकुमारी ने पुलिस को बताया कि 19 नवंबर की शाम करीब 8 बजे उनके बच्चों व गांव के ओमपाल, मनोज व महेश, फूल सिंह के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसी बात को लेकर ओमपाल, मनोज, महेश व फूल सिंह एक राय होकर उनके घर पर आ गए और जबरन घर में घुसकर गाली-गलौज करने लगे।विरोध करने पर सभी ने राजकुमारी व उनके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में राजकुमारी के शरीर पर काफी खुली चोटें आईं। पति को भी गंभीर चोटें आईं। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद