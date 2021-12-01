Bareilly News: पति-पत्नी से मारपीट, चार पर केस दर्ज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:00 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
बदायूं। सहसवान थाना क्षेत्र के गांव अब्बूनगर में बच्चों के विवाद को लेकर घर में घुसकर पति-पत्नी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
गांव निवासी राजकुमारी ने पुलिस को बताया कि 19 नवंबर की शाम करीब 8 बजे उनके बच्चों व गांव के ओमपाल, मनोज व महेश, फूल सिंह के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसी बात को लेकर ओमपाल, मनोज, महेश व फूल सिंह एक राय होकर उनके घर पर आ गए और जबरन घर में घुसकर गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर सभी ने राजकुमारी व उनके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में राजकुमारी के शरीर पर काफी खुली चोटें आईं। पति को भी गंभीर चोटें आईं। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
गांव निवासी राजकुमारी ने पुलिस को बताया कि 19 नवंबर की शाम करीब 8 बजे उनके बच्चों व गांव के ओमपाल, मनोज व महेश, फूल सिंह के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसी बात को लेकर ओमपाल, मनोज, महेश व फूल सिंह एक राय होकर उनके घर पर आ गए और जबरन घर में घुसकर गाली-गलौज करने लगे।
विज्ञापन
विरोध करने पर सभी ने राजकुमारी व उनके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में राजकुमारी के शरीर पर काफी खुली चोटें आईं। पति को भी गंभीर चोटें आईं। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
विज्ञापन