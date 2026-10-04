बरेली: रेलवे की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा, रेल लाइन भी गुम, अब चिह्नित किया जाएगा अतिक्रमण

बरेली में रेलवे की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जे हो गए हैं। इज्जतनगर से श्यामगंज मालगोदाम के बीच पूर्वोत्तर रेलवे की पुरानी मीटर गेज लाइन अतिक्रमण में गुम हो गई है। बीच में छिटपुट अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कब्जेदार फिर हावी हो जाते हैं। अब रेलवे अपनी जमीन की पहचान और अतिक्रमण को चिह्नित करने के लिए ड्रोन सर्वे कराएगा। सेटेलाइट की भी मदद ली जाएगी। इसके बाद भूमि को कब्जामुक्त कराया जाएगा।

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इज्जतनगर-श्यामगंज रेल लाइन 19.33 एकड़ से ज्यादा भूमि पर फैली हुई थी। अब यह कुछ स्थानों पर ही नजर आती है। कई जगह स्थायी और अस्थायी निर्माण हो चुके हैं। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने शहर में कुछ जमीनें निजी कंपनियों को लीज पर भी दी हैं। एक स्थान पर 15,394.23 वर्गमीटर पर फर्म राजश्री और श्यामगंज में रेलवे की 46,396.22 वर्गमीटर भूमि पर नरेंद्र देव इंफ्रा ने आवासीय औरव्यवसायिक परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। विज्ञापन



सीबीगंज, इज्जतनगर में भी रेलवे की काफी जमीनों पर अवैध निर्माण हो गए हैं। कुछ स्थानों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण भी करा दिया गया है। इनको लेकर कई बार तनातनी की स्थिति भी बन चुकी है। रेलवे ने अब नए सिरे से कब्जों को चिह्नित करने का निर्णय लिया है। इज्जतनगर-श्यामगंज रेल लाइन 19.33 एकड़ से ज्यादा भूमि पर फैली हुई थी। अब यह कुछ स्थानों पर ही नजर आती है। कई जगह स्थायी और अस्थायी निर्माण हो चुके हैं। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने शहर में कुछ जमीनें निजी कंपनियों को लीज पर भी दी हैं। एक स्थान पर 15,394.23 वर्गमीटर पर फर्म राजश्री और श्यामगंज में रेलवे की 46,396.22 वर्गमीटर भूमि पर नरेंद्र देव इंफ्रा ने आवासीय औरव्यवसायिक परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है।सीबीगंज, इज्जतनगर में भी रेलवे की काफी जमीनों पर अवैध निर्माण हो गए हैं। कुछ स्थानों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण भी करा दिया गया है। इनको लेकर कई बार तनातनी की स्थिति भी बन चुकी है। रेलवे ने अब नए सिरे से कब्जों को चिह्नित करने का निर्णय लिया है।

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