विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

यह जाम रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य के चलते यातायात प्रतिबंधों के बावजूद लग रहा है। दिवाली से पहले रेलवे ने मरम्मत कार्य के लिए क्रॉसिंग को 18 दिन के लिए बंद किया था। इसके बाद आरओबी निर्माण कंपनी ने भी यातायात रोका था। हालांकि, दिवाली पर कर्मचारियों की छुट्टियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए चार पहिया वाहनों के लिए क्रॉसिंग खोली गई थी। बड़े वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित था, लेकिन इसके बावजूद वे निकल रहे हैं। इन पर कड़ाई नहीं होने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे लोगों को पैदल चलने में दिक्कत हो रही है।चालान कर करेंगे कार्रवाई : सीओसीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि यहां से बड़े वाहनों के निकलने पर प्रतिबंध है। अब ऐसे वाहनों के चालान किए जाएंगे। सोमवार को जाम खुलने में करीब दो घंटे लगे, जिसके दौरान वाहन धीरे-धीरे निकल रहे थे। उसके बाद यातायात सामान्य हुआ।