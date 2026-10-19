Bareilly News: फरीदपुर चौकी इंचार्ज के अमंगल के लिए हवन, वीडियो वायरल

विज्ञापन

बहेड़ी। फरीदपुर चौकी इंचार्ज और उनके परिवार के अमंगल की कामना करते हुए हवन-पूजन करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पीले कपड़े पहनकर एक व्यक्ति खुद को बाबा बताते हुए हवनकुंड के सामने बैठा दिखाई दे रहा है। वह मां बगलामुखी की पूजा का जिक्र करते हुए सात दिनों तक हवन करने की बात कह रहा है। वीडियो में बाबा चौकी इंचार्ज पर कई गंभीर आरोप भी लगाता नजर आ रहा है। चर्चा है कि कुछ दिन पहले ही बाबा के खिलाफ एक मुकदमे में दरोगा ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इससे नाराज होकर बाबा इस तरह का वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है। वहीं, इस मामले में पुलिस का कहना है बाबा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच इंस्पेक्टर कर रहे हैं। जांच पूरी होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।