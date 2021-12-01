Bareilly News: कैनविज में निवेश के नाम पर गुलाटी के गुर्गों ने की ठगी

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पीड़ित नत्थू सिंह फतेहगंज पूर्वी के गांगेपुरा गांव के निवासी और पेशे से राजमिस्त्री हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक यातायात अकमल खान को दी शिकायत में बताया कि उनकी मुलाकात नरेश पटेल और सोमपाल पटेल से हुई थी। आरोपियों ने उन्हें कैनविज कंपनी में निवेश की योजना बताई। उन्होंने एक लाख रुपये के निवेश पर हर महीने पांच फीसदी ब्याज और 24 महीने में मूल रकम वापसी का दावा किया। शुरुआत में नत्थू सिंह को संदेह हुआ।इसके बाद आरोपियों ने उन्हें फर्जी लाभ चार्ट, फर्जी गारंटी पेपर और कूटरचित दस्तावेज दिखाए। इन दस्तावेज पर यकीन कर नत्थू सिंह ने 25 फरवरी 2025 को आरोपियों को 2.50 लाख रुपये नकद दिए। रकम लेने के बाद आरोपियों ने रुपये आपस में बांट लिए। जब नत्थू सिंह ने अपना रुपया वापस मांगा तो आरोपियों ने इन्कार कर दिया। उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई।नत्थू सिंह की शिकायत पर एसपी ने जांच कराई। सीओ संदीप सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। विवेचना में तथ्य जुटाकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।