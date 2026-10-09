Bareilly News: मुठभेड़ में गैंगस्टर को गोली लगी, साथी भी गिरफ्तार

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फरीदपुर सीओ संदीप कुमार सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित मेवा सरफापुर गांव निवासी कासिम खान अपने साथी जाहिद के साथ बाइक से अपने घर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बीसलपुर रोड स्थित साठा पुलिया के पास घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। कासिम खान के पैर में गोली लग गई। जाहिद अली को भी गिरफ्तार कर लिया। घायल कासिम को पुलिस ने फरीदपुर सीएचसी में भर्ती कराया। यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।कासिम के खिलाफ सात मामले दर्जसीओ ने बताया कि गिरफ्तार कासिम खान के खिलाफ पूर्व में गोकशी और अन्य अपराधों के सात मामले दर्ज हैं। जाहिद के खिलाफ भी गोकशी के मामले दर्ज रहे हैं। पुलिस ने उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।