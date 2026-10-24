फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Frontal leaders could not meet Akhilesh, again a rift in SP

Bareilly News: अखिलेश से नहीं मिल सके फ्रंटल नेता, सपा में फिर रार

Sat, 24 Oct 2026 02:55 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Frontal leaders could not meet Akhilesh, again a rift in SP
बरेली। बरेली एयरपोर्ट पर चेंजओवर के दौरान बृहस्पतिवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि समेत सौ नेता मिले। मुलाकात से वंचित फ्रंटल संगठन के नेताओं ने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट पर नाराजगी जताई। इससे पार्टी में अंदरूनी रार सामने आ गई।
विज्ञापन

अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष सुनील सागर ने लिखा कि छोटे कार्यकर्ताओं को सिर्फ धरना प्रदर्शन के दौरान आगे रखा जाता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की बारी आती है तो उन्हें पीछे कर देते हैं। यहां पहचान सिर्फ बड़ी गाड़ी और बड़े चेहरों से होती है। रेहान कुरैशी ने लिखा है कि अक्सर छोटे कार्यकर्ता भुला दिए जाते हैं। राष्ट्रीय, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नहीं जानते। करीबियों के आगे सक्रिय कार्यकर्ता तब इन्हें याद नहीं आते। धीरज यादव ने लिख कि अब फोटो खिंचाने वाले और बड़ी गाड़ी वाले ही पदाधिकारी बन रहे हैं। पोस्टों पर प्रतिक्रिया भी समर्थन में मिले हैं।
विज्ञापन

मामले पर जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि पहली बार पार्टी के प्रमुख सौ लोगों ने एयरपोर्ट पर मुलाकात की। यह जनसभा नहीं, चेंजओवर था। फ्रंटल संगठन पार्टी की रीढ़ हैं। आगे जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, जो लोग रह गए हैं, उनकी मुलाकात कराएंगे। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि प्रत्येक को एयरपोर्ट पर मिलाना संभव नहीं था। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed