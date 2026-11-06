Bareilly News: सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर दो लाख ठगे

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थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कुछ समय पहले सोशल मीडिया के जरिये उसकी दोस्ती गांव बलूपुरा निवासी आरोपी मो. कैफ से हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी तो आरोपी ने अलग-अलग बहाने बनाकर उससे रुपये मांगने शुरू कर दिए। आरोप है कि युवती ने अपने विभिन्न खातों और यूपीआई के माध्यम से करीब दो लाख आरोपी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने सोशल मीडिया से उसकी कुछ तस्वीरें हासिल कर एआई तकनीक की मदद से उन्हें आपत्तिजनक रूप में एडिट कर ब्लेकमेल करने लगा। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।