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Bareilly News: सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर दो लाख ठगे

Fri, 06 Nov 2026 02:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:47 AM IST
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Friendship on social media, then two lakhs swindled
मीरगंज। सोशल मीडिया पर दोस्ती के जाल में फंसाकर युवती से करीब दो लाख रुपये ठगने और बाद में एआई तकनीक से उसकी तस्वीरों को आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर मीरगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कुछ समय पहले सोशल मीडिया के जरिये उसकी दोस्ती गांव बलूपुरा निवासी आरोपी मो. कैफ से हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी तो आरोपी ने अलग-अलग बहाने बनाकर उससे रुपये मांगने शुरू कर दिए। आरोप है कि युवती ने अपने विभिन्न खातों और यूपीआई के माध्यम से करीब दो लाख आरोपी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
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पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने सोशल मीडिया से उसकी कुछ तस्वीरें हासिल कर एआई तकनीक की मदद से उन्हें आपत्तिजनक रूप में एडिट कर ब्लेकमेल करने लगा। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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