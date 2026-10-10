बरेली: जिले में कोटे पर निशुल्क राशन का वितरण शुरू, इस तारीख तक बांटा जाएगा खाद्यान्न

बरेली में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 10 अक्तूबर (शनिवार) से निशुल्क खाद्यान्न मिलना शुरू हो गया है। यह वितरण 25 अक्तूबर तक जारी रहेगा। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। त्योहारों से पहले खाद्यान्न वितरण से लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

योजना के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मिलेगा। इस प्रकार उन्हें कुल 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलेगा। इन कार्डधारकों को कुल पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इसके बाद दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक भी राशन बांटा जाएगा।