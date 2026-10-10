बरेली: जिले में कोटे पर निशुल्क राशन का वितरण शुरू, इस तारीख तक बांटा जाएगा खाद्यान्न
बरेली जिले में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण शनिवार से शुरू हो गया है। 25 अक्तूबर तक लाभार्थियों को राशन का वितरण किया जाएगा।
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बरेली में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 10 अक्तूबर (शनिवार) से निशुल्क खाद्यान्न मिलना शुरू हो गया है। यह वितरण 25 अक्तूबर तक जारी रहेगा। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। त्योहारों से पहले खाद्यान्न वितरण से लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
वितरण प्रक्रिया और दिशानिर्देश
खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यदि आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं होता है, तो उपभोक्ता को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन दिया जाएगा। सभी कोटेदारों को इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनसे नियमानुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।