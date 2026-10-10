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बरेली: जिले में कोटे पर निशुल्क राशन का वितरण शुरू, इस तारीख तक बांटा जाएगा खाद्यान्न

Sat, 10 Oct 2026 11:44 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 10 Oct 2026 11:44 AM IST
सार

बरेली जिले में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण शनिवार से शुरू हो गया है। 25 अक्तूबर तक लाभार्थियों को राशन का वितरण किया जाएगा। 

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free rations distribution at fair-price shops begins in Bareilly district
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार
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बरेली में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 10 अक्तूबर (शनिवार) से निशुल्क खाद्यान्न मिलना शुरू हो गया है। यह वितरण 25 अक्तूबर तक जारी रहेगा। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। त्योहारों से पहले खाद्यान्न वितरण से लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। 

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योजना के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मिलेगा। इस प्रकार उन्हें कुल 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलेगा। इन कार्डधारकों को कुल पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इसके बाद दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक भी राशन बांटा जाएगा।
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वितरण प्रक्रिया और दिशानिर्देश
खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यदि आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं होता है, तो उपभोक्ता को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन दिया जाएगा। सभी कोटेदारों को इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनसे नियमानुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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