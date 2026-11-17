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जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार के मुताबिक, शुरुआती चरण में जिलेभर में कुल 130 परीक्षा केंद्र तय किए गए थे। इन केंद्रों के संबंध में विद्यार्थियों, विद्यालयों और प्रबंधकों से छह नवंबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। आपत्तियों के भौतिक सत्यापन और समीक्षा के बाद नई सूची जारी हुई। इसके अनुसार अब कुल 131 विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा एक सेंट्रल जेल को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सदर क्षेत्र के श्री गुरु गोबिंद सिंह इंटर कॉलेज, भरत इंटर कॉलेज भोजीपुरा, तिलक इंटर कॉलेज और केडीईएम इंटर कॉलेज को नए केंद्र के तौर पर जोड़ा गया है।21 नवंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तिजिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को नए परीक्षा केंद्रों या छात्र आवंटन पर कोई भी शिकायत या आपत्ति है, तो साक्ष्यों के साथ 21 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन परिषद के आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर परीक्षा केंद्रों और छात्र आवंटन की पूरी सूची अपलोड कर दी गई है।