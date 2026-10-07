यूपी: बरेली में 'टाटा बाय बाय' से सियासी हलचल तेज, क्या भाजपा छोड़ेंगे पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप?

बरेली में भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने फेसबुक पर 'टाटा बाय बाय' लिखकर जिले का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उनकी इस पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हैं, कोई इसे दबाव की राजनीति बता रहा है तो कोई सपा में जाने का संकेत। भाजपा छोड़ने के सवाल पर एक इंटरव्यू में पूर्व सांसद ने शायराना अंदाज में जबाव दिया। उन्होंने कहा कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ, मगर उस पार बहुत हैं। कश्यप ने कहा कि इंतजार करिए। इससे माना जा रहा है कि पूर्व सांसद जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर वह किसी दूसरे दल में जाते हैं तो यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा झटका हो सकता है।

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