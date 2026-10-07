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बरेली: एसपी सिटी मानुष पारीक का तबादला, अब आईपीएस चिराग जैन संभालेंगे शहर की सुरक्षा की कमान

Wed, 07 Oct 2026 01:39 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 07 Oct 2026 01:39 PM IST
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एसपी सिटी मानुष पारीक - फोटो : अमर उजाला

बरेली के एसपी सिटी पद से मानुष पारीक का तबादला हो गया है। उन्हें पुलिस अधीक्षक नगर पद पर ही आजमगढ़ भेजा गया है। उनकी जगह आईपीएस चिराग जैन बरेली के नए एसपी सिटी होंगे। आईपीएस अधिकारी चिराग जैन 2020 बैच के अधिकारी हैं। वह आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद पर कार्यरत थे। वहीं, मानुष पारीक भी 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 

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