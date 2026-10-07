बरेली: एसपी सिटी मानुष पारीक का तबादला, अब आईपीएस चिराग जैन संभालेंगे शहर की सुरक्षा की कमान

बरेली के एसपी सिटी पद से मानुष पारीक का तबादला हो गया है। उन्हें पुलिस अधीक्षक नगर पद पर ही आजमगढ़ भेजा गया है। उनकी जगह आईपीएस चिराग जैन बरेली के नए एसपी सिटी होंगे। आईपीएस अधिकारी चिराग जैन 2020 बैच के अधिकारी हैं। वह आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद पर कार्यरत थे। वहीं, मानुष पारीक भी 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

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