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इसके बावजूद बरेली में शाम पांच बजे तक 6201 लोगों ने पोर्टल पर परिवार का विवरण दर्ज किया है। इसके अनुसार बरेली प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। वहीं, लखीमपुर खीरी 73वें, पीलीभीत 67वें, बदायूं 57वें, शाहजहांपुर 11वें पायदान पर दर्ज हुआ है।जिला जनगणना अधिकारी एडीएम एफआर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि माता-पिता की सटीक जन्मतिथि या उम्र की जानकारी नहीं है तो अनुमानित उम्र दर्ज कर आगे बढ़ सकते हैं। संबंधित विवरण खाली छोड़ने का विकल्प भी है। स्वगणना में जानकारी स्वघोषणा पर आधारित है। इसलिए किसी प्रमाणपत्र या दस्तावेज की जरूरत नहीं। अन्य कॉलम में भी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अनुमानित विवरण दर्ज कर सकते हैं।