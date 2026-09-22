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Bareilly News: पति के मकान पर कब्जा करने के लिए किए फर्जी हस्ताक्षर

Tue, 22 Sep 2026 01:58 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:58 AM IST
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Forged signatures to take possession of husband's house.
बरेली। प्रेमनगर इलाके में पत्नी ने अपने पति के मकान पर कब्जा करने के लिए उसके फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी की। पति ने प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। झूलेलाल द्वार के पास नगर निगम कॉलोनी निवासी मोहित अग्रवाल ने रिपोर्ट में जिक्र किया कि वह जिस मकान में रह रहे हैं, वह उसके एकमात्र स्वामी है। मोहित का अपनी पत्नी सौमिल अग्रवाल से विवाद चल रहा है। आरोप है कि सौमिल ने मकान पर कब्जा करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर जाली दस्तावेज बना लिए। बिजली निगम में फर्जी शपथपत्र दिया। शपथपत्र का इस्तेमाल कर मकान का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी का इस्तेमाल कर बिजली कनेक्शन लिया गया। अब मोहित ने अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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- पति की शिकायत पर पत्नी से बात की गई थी। उनका कहना है कि उन्होंने बिजली मीटर लगाने वालों से काम कराने को कहा था, उन्हें नहीं पता कि शपथपत्र पर दस्तखत किसने और कैसे बनाए। प्राथमिक जांच में खामी उजागर होने पर ही रिपोर्ट लिखी गई है, विवेचना में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। - आशुतोष शिवम, सीओ सिटी प्रथम
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