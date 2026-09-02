Bareilly News: गौला बैराज से पानी छोड़ने पर बाढ़ का अलर्ट

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मीरगंज। गौला बैराज से मंगलवार दोपहर 27,576 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। मीरगंज तहसील प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उनसे नदी किनारे न जाने और पशुओं को नदी में न ले जाने की अपील की। प्रशासन नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है। मंगलवार को कपूरपुर गांव में नदी से कट रहे मंदिर को बचाने के लिए पिचिंग कार्य हुआ। बाढ़ से निपटने के लिए मीरगंज तहसील में 14 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। तहसील भवन में 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आपात स्थिति में ग्रामीण कंट्रोल रूम को सूचना दे सकते हैं।