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स्थानीय पुलिस के मुताबिक, भुता क्षेत्र के गांव खजुरिया संपत निवासी वीरपाल (40) पत्नी प्रीति (30), बेटी सिमरन (5), गांव के अजय (24), उनके बेटे अक्षित (4) और अन्य ग्रामीणों के साथ तांगे पर सवार होकर चौबारी घाट से गंगास्नान कर गांव लौट रहे थे।फरीदपुर सीओ संदीप सिंह ने बताया की रास्ते में टक्कर के बाद टांगा अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें वीरपाल, प्रीति, सिमरन, अजय और अक्षित गिरकर चोटिल हो गए। राहगीरों की सूचना पर गई फरीदपुर पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा। वहां उपचार के बाद उनको घर भेज दिया गया। कार चालक बिना रुके भाग गया था। उसकी तलाश शुरू की है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी। संवाद