Bareilly News: कूड़े के ढेर से कबाड़ की दुकान में लगी आग, नुकसान

विज्ञापन

सिरौली। मोहल्ला कौवा टोला में शुक्रवार शाम चार बजे कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग फैलकर पास की कबाड़े की दुकान तक पहुंच गई। इससे दुकान में रखी प्लास्टिक के कारण आग और भड़क गई। इससे दुकान में रखे सामान जल गए। खलील ने बताया कि वह कबाड़े से संबंधित काम करते हैं। पीड़ित ने बताया कि कूड़े के ढेर से होते हुए आग दुकान में लग गई। इसमें डीएपी, यूरिया, तीन बाइक और प्लास्टिक का कबाड़ा सहित लगभग 10 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही नगर पंचायत स्टाफ आग पर काबू पा लिया। सूचना पर पुलिस और लेखपाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का मूल्यांकन किया। फायर सब स्टेशन अधिकारी द्वितीय संजीव कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर दमकलकर्मियों को मौके पर भेजा गया। आग पर काबू पा लिया गया। संवाद