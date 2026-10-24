Bareilly News: आईटीआई संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश का अंतिम मौका

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एससीवीटी की वेबसाइट के अनुसार, जिले के सीबीगंज, मीरगंज, आंवला स्थित संस्थानों में एससीवीटी के तहत सीटें भर चुकी हैं। सीबीगंज आईटीआई में 27 ट्रेड संचालित हैं। एससीवीटी की सभी ट्रेडों में कुल 912 सीटें हैं जो भरी जा चुकी हैं। आईटीआई मीरगंज में एससीवीटी के सात ट्रेड व 172 सीटें हैं। ये सभी सीटें भर चुकी हैं। आईटीआई आंवला में एससीवीटी के छह ट्रेडों की कुल 148 सीटें भर चुकी हैं।सिविल लाइंस स्थित संस्थान में एससीवीटी के तीन ट्रेडों में कुल 180 सीटों के सापेक्ष पांच खाली हैं। आईटीआई फरीदपुर में एससीवीटी के 16 ट्रेड में कुल 588 में से 19 सीटें खाली हैं। आईटीआई बहेड़ी में एससीवीटी के 12 ट्रेड में कुल 496 सीटें हैं। इनमें से 49 खाली हैं। महिला आईटीआई में एससीवीटी के तहत आठ ट्रेड संचालित हैं। इसमें 372 सीटें हैं। इनमें से 83 खाली हैं।नोडल प्रधानाचार्य शिव कुमार शर्मा ने बताया कि सभी आईटीआई संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निदेशालय की ओर से शनिवार को पत्र जारी कर सभी को खाली सीटें भरने के लिए छठी काउंसलिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। आईटीआई संस्थानों में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) व स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) दोनों तरह के पाठ्यक्रम संचालित हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का अवसर केवल एससीवीटी के तहत संचालित ट्रेडों में ही मिलेगा।30 की रात 12 बजे तक खुला रहेगा पोर्टलनोडल प्रधानाचार्य के अनुसार, अभ्यर्थी 30 अक्तूबर की रात 12 बजे तक प्रवेश ले सकेंगे। जिले में रिक्त सीटों पर पूर्व पंजीकृत एवं नवीन अभ्यर्थियों का प्रवेश वॉक-इन नीति के अनुसार किया जाएगा। नवीन अभ्यर्थियों के पंजीकरण के लिए एससीवीटी पोर्टल 30 अक्तूबर की रात 12 बजे तक खुला रहेगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद डाटा वेरिफाई या फ्रीज करने का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। संवाद