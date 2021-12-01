Bareilly News: फैरी ने जूडो में जीते छह पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 03 Oct 2026 12:56 AM IST
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सेंथल की जूडो खिलाड़ी फैरी ने एक साल के कड़े अभ्यास के बल पर अपना लोहा मनवाया है। वह क्षेत्रीय से लेकर बड़े मुकाबलों में प्रतिभाग कर चुकी हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन से उन्होंने तीन स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा दो प्रतिष्ठित ट्रॉफियां भी अपने नाम की हैं। वह यलो बेल्ट भी हासिल कर चुकी हैं। ब्लू बेल्ट के लिए टेस्ट भी दे चुकी हैं, जिसके परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। वह अपने खेल कौशल को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।
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