Bareilly News: छात्राएं क्राफ्टिंग से तनाव घटा रहीं, कमाई भी कर रहीं

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छात्राओं का कहना है कि क्राफ्टिंग एक अच्छा कमाई का जरिया है। यह शौक के तौर पर करने पर तनाव को भी कम करता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों से जुड़ी होने के बावजूद वे क्राफ्टिंग को एक अच्छे विकल्प के रूप में देख रही हैं। बरेली कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग की नीलम गुप्ता ने बताया कि छात्राओं में कई हुनर हैं। वे पढ़ाई के साथ ऐसे हुनर में भी हाथ आजमा रही हैं। विभाग की कई छात्राओं ने शौकिया तौर पर यह काम शुरू किया है। कुछ छात्राओं को इससे कमाई भी होने लगी है।साहूरामस्वरूप महिला महाविद्यालय की पूर्व छात्रा सुचेता ने बताया कि उन्होंने फैशन डिजाइन का कोर्स किया था। उनकी रुचि क्राफ्ट बनाने में अधिक थी, इसलिए वह इसमें हाथ आजमाने लगीं। सुचेता गोबर और मुल्तानी मिट्टी जैसी देसी सामग्री से बेस तैयार कर प्राकृतिक पेंटिंग करती हैं। गुजरात में उनकी पेंटिंग की अच्छी मांग है, जिससे उन्हें ठीक कमाई हो रही है।तनाव प्रबंधन और जेब खर्चबरेली कॉलेज की अनमता ने शौकिया तौर पर वेस्ट मटेरियल से क्राफ्टिंग शुरू की थी। क्राफ्ट बनाने से उन्हें खुशी मिलती है। इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान जब ब्रेक लेना होता है, तो यह गतिविधि तनाव कम करती है। बरेली कॉलेज की स्नेहा ने रेजिन आर्ट से क्राफ्ट बनाना सीखा था। वह पिछले छह माह से इसके ऑर्डर भी ले रही हैं। स्नेहा का कहना है कि पढ़ाई के साथ ऐसा हुनर जेब खर्च निकालने में मदद करता है। हाथ का हुनर हमेशा काम आता है, हालांकि इसमें पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना होता है।