Bareilly News: बेटी-दामाद के झगड़े में बीच-बचाव करने गए ससुर की मौत

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बहेड़ी। मोहल्ला शेरनगर में बेटी-दामाद के बीच के झगड़े में बीच-बचाव करने आए ससुर की धक्का लगने से गिरकर मौत हो गई। मोहल्ला लाइनपार निवासी राहिद रात करीब नौ बजे अपनी ससुराल शेरनगर गए थे। उनकी पत्नी अलीशा लंबे समय से मायके में रह रही थीं। ससुराल में किसी बात पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा और मारपीट होने लगी। इस दौरान ससुर तौफीक (48) बीच-बचाव करने लगे। धक्का लगने से वह जमीन पर गिर गए और सिर में गंभीर चोट लग गई। परिजन उन्हें इलाज के लिए पहले निजी अस्पताल ले गए, वहां से सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। परिजन ने अचानक हादसा बताकर शव का पोस्टमॉर्टम कराने से भी इन्कार किया। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार ने बताया कि परिजन को समझाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।