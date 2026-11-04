Bareilly News: खाद नहीं मिलने पर किसानों ने किया प्रदर्शन

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सेंटर पर मौजूद किसानों का आरोप है कि सचिव सेंटर पर ताला डालकर गायब हो गए, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना था कि वे पिछले दो दिनों से खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है।सुबह दस बजे उन्हें टोकन दिया गया था, लेकिन शाम चार बजे सेंटर बंद करके सचिव चले गए।किसानों ने आरोप लगाया कि सचिव अपने कुछ खास लोगों को ही खाद देकर चले गए, जबकि बाकी किसान खाद मिलने का इंतजार करते रह गए। किसानों ने बताया कि इस समय रबी की फसल की बोआई का समय चल रहा है। समय पर खाद न मिलने से बुआई प्रभावित हो रही है, जिससे फसल की पैदावार पर भी असर पड़ने की आशंका है। चार दिनों बाद त्योहार भी है, ऐसे में खाद के लिए लगातार चक्कर लगाने से किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है।एसडीएम सुशील मिश्रा ने बताया कि किसानों की शिकायत पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को जल्द ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा।