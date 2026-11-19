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नवाबगंज। बाइक से घर लौट रहे किसान को सांड़ ने हमला कर घायल कर दिया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। क्योलड़िया थाना क्षेत्र के बिजासन गांव के मूल निवासी 30 वर्षीय सोमपाल अपने परिवार के साथ कस्बे के मोहल्ला गुलशन नगर में रहते थे। वह खेती किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। सोमपाल के पिता रामपाल ने बताया कि उनका बेटा सोमपाल 14 नवंबर को बाइक से अपने गांव जा रहे थे। गांव में घूम रहे एक सांड़ को पकड़ने के लिए ग्रामीण प्रयास कर रहे थे। इसी बीच सांड़ छूटकर भाग निकला और सामने बाइक के साथ खड़े सोमपाल पर हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर घायल हो गए। उनके परिवार में पत्नी पिंकी देवी, दस वर्षीय बेटा मयंक और पांच वर्षीय बेटी अनुष्का है। बुधवार को परिजनों ने गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। संवाद