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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Factory worker, distressed by domestic strife, commits suicide

Bareilly News: घरेलू कलह से परेशान फैक्टरी कर्मचारी ने की आत्महत्या

Fri, 16 Oct 2026 03:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:11 AM IST
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Factory worker, distressed by domestic strife, commits suicide
सीबीगंज (बरेली)। सप्ताह भर पहले आत्महत्या की कोशिश करने वाले फैक्टरी कर्मी विशाल शर्मा की इलाज के दौरान बृहस्पतिवार सुबह मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमाॅर्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है।
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थाना सिरौली के व्योधन खुर्द निवासी विशाल शर्मा (28) अपनी पत्नी सोनम और दो बच्चों के साथ लेबर कॉलोनी में अपने फूफा अशोक शर्मा के यहां रहते थे। वह परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्टरी में काम करते थे। आसपास के लोगों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात पर कहासुनी होती रहती थी।
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आठ अक्तूबर को दोपहर एक बजे विशाल की पत्नी से कहासुनी हुई। इससे नाराज होकर विशाल कमरे में गए और बेल्ट से छत के कुंडे में फंदा डालकर आत्महत्या की कोशिश की। बेल्ट टूट जाने से वह नीचे गिर पड़े।
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विशाल की पत्नी तब रसोई में खाना बना रही थीं, उन्होंने आवाज सुनी और कमरे में जाकर देखा। विशाल के फुफेरे भाई अरविंद ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस विशाल को गंभीर हालत में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय ले गई। वहां हालत गंभीर होने पर उन्बें बरेली के एक निजी अस्पताल में लाया गया था।

बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान विशाल शर्मा की मौत हो गई। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि मामला आत्महत्या से जुड़ा है। फिलहाल किसी पक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाया है। शव परिवार को सौंप दिया गया है।
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