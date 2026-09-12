Bareilly News: गोशाला के केयरटेकर को पीटकर मांगी रंगदारी, हिस्ट्रीशीटर पर एक और रिपोर्ट

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सोमपाल ने पुलिस को बताया कि पांच जून 2026 को आरोपी हेमंत गंगवार ने गोशाला में जबरन घुसने की कोशिश की। रोकने पर गोशाला के केयरटेकर महेश पाल, कमलेश और भानु प्रताप के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने एक वीडियो बनाकर अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद जिला बरेली नाम के ग्रुप पर साझा कर दिया।इस वीडियो में गोशाला में पांच गायों की मौत का झूठा आरोप लगाया गया। सोमपाल ने पुलिस को बताया कि गोशाला में किसी भी गाय की मौत नहीं हुई है। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार मीरगंज और पशु चिकित्सक शाही ने भी निरीक्षण कर इसकी पुष्टि की। आरोप लगाया कि हेमंत गंगवार और उसके साथी हर माह 10 हजार रुपये रंगदारी की मांग रहे हैं। रंगदारी न देने पर वे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे थे।खुद को पदाधिकारी बताकर गांठता था रौबहेमंत गंगवार खुद को अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद का पदाधिकारी बताकर अधिकारियों पर रौब गांठने का काम करता था। अपनी जान को खतरा बताते हुए वह पांच-छह बार गनर के लिए आवेदन भी कर चुका है। एक साल पहले उसने विधानसभा के सामने आत्मदाह की धमकी भी दी थी। आरोपी के खिलाफ बरेली और रामपुर में 12 मामले दर्ज हैं। शाही थाने में रंगदारी के दो मामले दर्ज हैं। इनमें से एक में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आठ सितंबर को एक युवती ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर मूल रूप से शीशगढ़ थाने के गांव लखीमपुर निवासी हेमंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार को ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था।वर्जन :आरोपी हिस्ट्रीशीटर है। उनके खिलाफ बरेली और रामपुर में 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। प्रधान के पति की तहरीर पर आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी।- अनुराग आर्य, एसएसपी