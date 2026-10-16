Bareilly News: चेकिंग करने गई विद्युत निगम की टीम को पीटा

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कांधरपुर बिजली उपकेंद्र के जेई ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी टीम के साथ सिरसा में चेकिंग करने गए थे। चेकिंग के दौरान कृपाल सिंह और रोहित के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी करने वाले अनुराग मिश्रा पर कार्रवाई न होने के कारण टीम से अभद्रता करने लगे। टीम के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने जेई के साथ धक्कामुक्की कर टीम को गांव से भगा दिया। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि कैंट थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सरकारी कार्य के दौरान कर्मचारियों अभद्रता करने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी।