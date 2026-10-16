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Bareilly News: चेकिंग करने गई विद्युत निगम की टीम को पीटा

Fri, 16 Oct 2026 03:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:14 AM IST
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Electricity department team assaulted while out for inspection
बरेली। चेकिंग करने गई विद्युत निगम की टीम पर बिजली चोरों ने हमला कर दिया। आरोप है कि विरोध करने पर अवर अभियंता को जान से मारने की धमकी दी गई और सरकारी कार्य बंद करा दिया गया। कैंट थाने में तीन बिजली चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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कांधरपुर बिजली उपकेंद्र के जेई ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी टीम के साथ सिरसा में चेकिंग करने गए थे। चेकिंग के दौरान कृपाल सिंह और रोहित के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी करने वाले अनुराग मिश्रा पर कार्रवाई न होने के कारण टीम से अभद्रता करने लगे। टीम के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने जेई के साथ धक्कामुक्की कर टीम को गांव से भगा दिया। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि कैंट थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सरकारी कार्य के दौरान कर्मचारियों अभद्रता करने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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