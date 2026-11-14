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Bareilly News: बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, तीन अन्य घायल

Sat, 14 Nov 2026 02:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:47 AM IST
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Elderly person killed, three others injured after being hit by a motorcycle
भमोरा। आंवला-भमोरा मार्ग पर हजरतपुर मोड़ के पास शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से सड़क पार कर रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार तीन लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया।
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पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र के गांव बगरपुर निवासी राम अवतार शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे पैदल बरेली जाने के लिए घर से निकले थे। सुबह करीब साढ़े नौ बजे वह आंवला-भमोरा मार्ग पर हजरतपुर मोड़ के पास सड़क पार कर रहे थे। तभी हादसा हो गया। इसमें बाइक सवार केसरपुर (सिरौली) निवासी दया करण, उनकी सास लाल कुंवर और ससुर दयाराम भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया। राम अवतार और बाइक चालक दया करण की हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान राम अवतार ने दम तोड़ दिया, जबकि दया करण की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि राम अवतार का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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