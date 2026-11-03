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Bareilly News: सद्भावना पुलाव के साथ दिवाली कार्निवल का कल होगा आगाज

Tue, 03 Nov 2026 03:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:10 AM IST
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Diwali Carnival to kick off tomorrow with 'Sadbhavana Pulao'
बरेली। शहरवासियों का सालभर का इंतजार बुधवार को खत्म होगा, जब डीडीपुरम में अमर उजाला की ओर से सद्भावना पुलाव के साथ तीन दिवसीय दिवाली कार्निवल का आगाज होगा। इस मुहिम में शहर के चिकित्सक और उद्यमी भी बढ़-चढ़कर भाग लेंगे।
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अमर उजाला कार्यालय में सोमवार को आयोजित संवाद के दौरान उद्यमी राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2010 के दंगे के बाद शहर में समरसता और आपसी सद्भाव की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से अमर उजाला की ओर से सद्भावना पुलाव का आयोजन किया जाता है। यह किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि पूरे शहर का साझा कार्यक्रम है।
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आईआईए के चैप्टर चेयरमैन शेखर अग्रवाल ने कहा कि अमर उजाला का यह कार्यक्रम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है। शहरवासी इस कार्निवल से जुड़कर अपनी सहभागिता निभाते हैं। सेंट्रल यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सोसायटी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि इस कार्निवल का इंतजार लोग पूरे साल करते हैं। इसमें ऊंट की सवारी से लेकर लजीज व्यंजन शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
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उद्यमियों व चिकित्सकों ने शहरवासियों से इस कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान डॉ. हिमांशु अग्रवाल, डॉ. प्रगति अग्रवाल, डॉ. मधु गुप्ता, शाहिदा अली, विजय, दुर्गेश खटवानी, लोकेश गंगवार, धनंजय विक्रम सिंह, डॉ. रूपल गुप्ता, मोहित अग्रवाल, अमित कंचन आदि मौजूद रहे।
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