Bareilly News: भूजल संरक्षण का आदेश बेअसर, अभी छह स्थानों पर ही लगे रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

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भू-गर्भ जल विभाग की रिपोर्ट बताती है कि शहर के सात इलाके अतिदोहित श्रेणी में हैं, जहां भूजल का अत्यधिक दोहन स्थिति को गंभीर बना रहा है। सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर उदासीनता चिंताजनक है। भू-गर्भ जल विभाग ने आठ सरकारी संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए बजट भी मिल गया है और कार्य जल्द शुरू होगा।भू-गर्भ जल विभाग शहर के 33 क्षेत्रों में हाइड्रोग्राफ स्टेशन से औसत जलस्तर की जांच करता है। वर्ष 2025 के जून की प्री-मानसून सर्वे रिपोर्ट में स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलस्तर 2.70 मीटर घट गया है। कांधरपुर में जलस्तर 1.17 मीटर नीचे गिरा है। भरतौल में 2.70 मीटर और हरुनगला में 0.38 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। ये सभी इलाके विभाग की रिपोर्ट में अतिदोहित श्रेणी में दर्ज हैं।छह सरकारी संस्थानों में रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूर्व से ही लगे हुए हैं। हालांकि सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश हैं। विभाग की ओर से 8 सरकारी संस्थानों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। - सौरभ शाह, वरिष्ठ हाइड्रोलॉजिस्ट, भू-गर्भ जल विभाग