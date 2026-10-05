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Bareilly News: बहेड़ी स्टेशन को जंक्शन बनाने की मांग

Mon, 05 Oct 2026 02:43 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:43 AM IST
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Demand to upgrade Baheri station to a junction
बहेड़ी। रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाने की मांग को लेकर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को ज्ञापन भेजा गया है।
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ग्राम सीकरी निवासी रितेन्द्र सिंह ने ज्ञापन में मांग की है कि बहेड़ी रेलवे स्टेशन को सितारगंज, उत्तमनगर होते हुए छंगाटांडा, विलासपुर (रामपुर) से जोड़ा जाए। दोनों के बीच की दूरी लगभग 25 किमी है। ज्ञापन में कहा गया है कि बहेड़ी कनेक्टिविटी से सीधे खटीमा, सितारगंज होते हुए विलासपुर के रास्ते दिल्ली, हरिद्वार, वैष्णो देवी, अजमेर और अमृतसर तक सीधा जुड़ाव हो जाएगा। इससे रेलवे की आय भी बढ़ेगी और सभी स्टेशन 25-30 किमी की रेंज में आ जाएंगे। उन्होंने वर्षों पुरानी इस मांग को लोकसभा में प्रधानमंत्री से स्वीकृत कराने का अनुरोध किया है। संवाद
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