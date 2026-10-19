Bareilly News: रोडवेज बस अड्डों के आसपास डग्गामारी रोकने की मांग

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बरेली। रोडवेज बस अड्डों के आसपास से हो रही डग्गमारी का रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विरोध किया है। परिषद के महामंत्री रविंद्र चौहान ने अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सेटेलाइट बस अड्डा परिसर में अतिक्रमण के कारण अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं। बस अड्डे के पास से हो रही डग्गामारी के कारण रोडवेज की आय पर असर पड़ रहा है। अव्यवस्थाओं के लिए सुपरवाइजर, समयपाल और चालकों-परिचालकों की कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराया है। एआरएम अरुण कुमार वाजपेई ने बताया कि सेटेलाइट बस अड्डे के आसपास डग्गामारी रोकने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग को पत्र लिखा गया है। संवाद