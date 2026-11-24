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कोच अजय कश्यप ने बताया कि दोनों खिलाड़ी काफी समय से एथलेक्टिस ट्रैक पर पसीना बहा रही हैं। संजयनगर निवासी अनुष्का ने बताया कि वह अपने दादा-दादी के साथ रहती हैं। उनकी पढ़ाई और खेल का खर्च दादी उठाती हैं। बुआ भी उनकी आर्थिक मदद करती हैं। वह वर्ष 2018 से दौड़ का अभ्यास कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने 100 से अधिक पदक जीते हैं। चार बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग किया है। अब उनका सपना राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल करने का है। अनुष्का महाराष्ट्र, रांची, बंगलूरू और जयपुर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं।पीलीभीत के पूरनपुर की अमनप्रीत कौर भी धाविका हैं। वह बरेली में अकेली रहकर पसीना बहा रही हैं। अमनप्रीत ने बताया कि उनके पिता खेती करते हैं। इससे परिवार की आमदनी सीमित है। इसके कारण उन्हें घर से भी सीमित मदद मिल पाती है। कई बार उनके पिता कर्ज लेकर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए भेजते हैं। वह नकद पुरस्कार वाली प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। अब तक वह 70 से अधिक पदक जीत चुकी हैं और तीन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं।