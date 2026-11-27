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मोहल्ला महादेव पुरम निवासी सरदार जगमोहन सिंह (56) साइकिल पर गांव-गांव जाकर कपड़े बेचने का काम करते थे। बुधवार शाम वह फेरी से घर लौट रहे थे। शेरगढ़ रोड पर गैस एजेंसी के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें भोजीपुरा के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात में परिजन शव लेकर घर आ गए। संवादबाइक सवार की तलाश शुरूसीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर मिली बाइक की एप के जरिये पहचान की गई तो वह सैदपुर गांव के एक व्यक्ति की बताई जा रही है। पुलिस बाइक सवार की तलाश कर रही है।स्कूल से घर आ रहा छात्र ट्रक की टक्कर से घायलआंवला। स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे कक्षा पांच के छात्र लव (11) को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे का बरेली के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।मोहल्ला लठैता निवासी धीरेंद्र ने बताया कि उनका बच्चा भूतेश्वरनाथ मंदिर के समीप इंग्लिश मीडियम कॉलेज में कक्षा पांच का छात्र है। रोजाना सुबह वे बच्चे को बाइक से विद्यालय पहुंचाते हैं। दोपहर को छुट्टी होने पर ई-रिक्शा चालक छोटे भाई अन्य बच्चों के साथ लव को भी घर लाते हैं।बृहस्पतिवार को भाई के पहुंचने में देरी होने पर बच्चा स्कूल से पैदल रामनगर रोड तिराहे तक आ गया। इसी दौरान तेजी से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से बच्चा गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। संवादबाइक की टक्कर से युवक गंभीर घायल, केस दर्जशीशगढ़। जाफरपुर के पास बाइक की टक्कर से एक युवक गंभीर घायल हो गया। घायल का बरेली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।कस्बे के मोहल्ला शरीफ निवासी सलीम अहमद ने बताया कि गत दिनों उनका भाई फकरुद्दीन वाहन से जाफरपुर किसी काम से जा रहा था। ग्राम जाफरपुर के सामने रोड किनारे अपनी दिशा में खड़ा था। इसी दौरान धनेटा-शीशगढ़ मार्ग पर धनेटा की ओर से बाइक से कोई अज्ञात चालक तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए लाया और बाइक के सामने से टक्कर मार दी। इससे भाई के गंभीर चोटें लगीं। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। संवाद