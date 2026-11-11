देवास न्यूज: दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर; इंदौर रेफर

शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सनसिटी में विवाद के दौरान दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में दोनों युवक घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घायलों की पहचान सूरज पिता लक्ष्मीनारायण (21), निवासी बावरिया और प्रियांशु पिता नितिन (19), निवासी चाणक्यपुरी मल्टी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सनसिटी क्षेत्र में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में दोनों घायल हो गए।

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एक युवक की हालत गंभीर, इंदौर रेफर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने दोनों युवकों का प्राथमिक उपचार किया। इस दौरान एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर औद्योगिक थाना पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची और घायलों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।

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आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

औद्योगिक थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि सनसिटी क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल विवाद की वजह और हमले में शामिल लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। घायलों के बयान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।