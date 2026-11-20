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12 अक्तूबर की रात अमरिया कस्बे में रामलीला कमेटी के चंदे का हिसाब मांगने पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था। इस दौरान तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। इनमें एक कुणाल श्रीवास्तव भी था। कुणाल की मां कमलेश देवी ने बरेली आकर डीआईजी मुनिराज जी. से मुलाकात की।कमलेश ने बताया कि थाना पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। हमले की शुरुआत दूसरे पक्ष ने की, जिसके सीसीटीवी फुटेज व अन्य वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बावजूद विवेचक केवल उन्हीं के पक्ष के यहां दबिश देकर उन्हीं के लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। आरोप लगाया कि विवेचक दूसरे पक्ष से मिल गए हैं और उनसे निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद नहीं है।दोनों ही पक्ष इस बारे में शिकायत कर चुके थे कि पुलिस के स्तर से हो रही विवेचना से वह संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए दोनों मामलों की विवेचना क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी। - मुनिराज जी., डीआईजी बरेली रेंज