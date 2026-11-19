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निधि वर्मा ने पुलिस को बताया कि नीलेश ने उनके घर पर रहकर पढ़ाई पूरी की थी। इस दौरान उसने उनको और उनके पति अमरदीप वर्मा को भरोसे में ले लिया। फर्म बनाकर व्यापार करने और मुनाफे का झांसा दिया। इसके बाद उसने फर्म का पंजीकरण करा लिया। व्यापार के लिए उनसे व उनके पति से एक बार 25 लाख और फिर 30 लाख रुपये लिए। फर्म का पूरा लेखा-जोखा नीलेश अपने पास ही रखता था। बीच-बीच में भी वह उनके पति से रुपये उधार भी लेता रहा।जुलाई 21 से मार्च 25 तक फर्म से 45 लाख रुपये का माल बिका, लेकिन नीलेश ने उनको कोई हिस्सा नहीं दिया। पिछले दिनों वह बैंक पहुंचीं और स्टेटमेंट निकलवाया तो पता लगा कि नीलेश ने धोखाधड़ी कर रकम अपनी पत्नी शालिनी और भाइयों अंकित, हर्ष व अंबर वर्मा के खातों में ट्रांसफर कर दी। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया जांच की जा रही है। मामला व्यापार में लेन-देन का प्रतीत होता है।