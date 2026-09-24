'बरेली में दंगा हुआ ही नहीं': कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अफसरों पर लगाया बड़ा आरोप, बताया भाजपा का एजेंट

अचानक पहुंचे तौकीर के घर, खुफिया अमला हुआ सक्रिय

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से शाहजहांपुर जा रहे थे। रामगंगा मोड़ पर स्वागत के बाद शहर में चौकी चौराहा से अचानक चौपुरा की ओर से राय की गाड़ियों का काफिला मोड़ दिया गया। इसका अंदाजा साथ चल रहे कांग्रेस के नेताओं का भी नहीं हुआ कि आखिर वह कहां जा रहे हैं। अचानक वह सिटी सब्जी मंडी के रास्ते दरगाह आला हजरत, सौदागरान में तौकीर मियां के आवास पर पहुंच गए।



इसकी भनक लगते ही पुलिस और खुफिया अमला भी सक्रिय हो गया। एसपी सिटी मानुष पारीक बिहारीपुर चौकी जाकर बैठ गए। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम के साथ कोतवाली पुलिस गश्त करने लगी। हालांकि मौलाना के आवास की ओर नहीं गई। सीओ प्रथम ने बताया कि यह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का निजी दौरा है। उन्होंने इसकी कोई सूचना नहीं दी थी, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लगाई गई।