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Bareilly News: नशे में धुत रहने वाला कलक्ट्रेट कर्मी निलंबित

Fri, 16 Oct 2026 03:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:12 AM IST
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Colleagues-in-an-inebriated-state: Collectorate employee suspended
बरेली। नशे में धुत रहने और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कलक्ट्रेट कर्मी सुनील कुमार मिश्रा को बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने निलंबित कर दिया। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भी लिखा है। सुनील पर फर्जी अटेंडेंस लगाने का भी आरोप है।
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विधिक माप विज्ञान कार्यालय के लिपिक सुनील कुमार मिश्र को कलक्ट्रेट के संयुक्त कार्यालय से अटैच किया गया था। वह लेखाकार का काम देख रहा था। सात माह पहले वह लखनऊ से स्थानांतरित होकर यहां आया था। ड्यूटी के दौरान नशे में धुत रहने वाले कर्मचारी सुनील के आचरण से अधिकारियों व कर्मचारियों को दिक्कत हो रही थी। वह फरियादियों से भी दुर्व्यवहार करता था।
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इन कृत्यों को सरकारी कार्य में लापरवाही मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह ने बताया कि सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने व नशे में धुत रहने के कारण कर्मचारी सुनील कुमार मिश्रा को निलंबित किया गया है। साथ ही, विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है।
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