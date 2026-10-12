बरेली: माय बार हेड क्वार्टर के बाहर दो गुटों में मारपीट, युवतियों ने एक-दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा; वीडियो

बरेली में पीलीभीत बाइपास पर सेटेलाइट चौकी क्षेत्र स्थित माय बार हेडक्वार्टर के सामने शनिवार रात दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। महंगी गाड़ियों से पहुंचे इन गुटों में शामिल युवतियों ने भी एक-दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट की। कुछ युवकों ने एक युवक को सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

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