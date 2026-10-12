बरेली: माय बार हेड क्वार्टर के बाहर दो गुटों में मारपीट, युवतियों ने एक-दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा; वीडियो
बरेली में पीलीभीत बाइपास पर माय बार हेडक्वार्टर के सामने शनिवार रात दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इन गुटों में युवतियों ने भी एक-दूसरे के बाल पकड़े। पुलिस ने घटना की जांच कर रही है।
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बरेली में पीलीभीत बाइपास पर सेटेलाइट चौकी क्षेत्र स्थित माय बार हेडक्वार्टर के सामने शनिवार रात दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। महंगी गाड़ियों से पहुंचे इन गुटों में शामिल युवतियों ने भी एक-दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट की। कुछ युवकों ने एक युवक को सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ियों से उतरते ही दो युवतियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों एक-दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करने लगीं। चार पांच युवकों ने एक युवक को सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा।
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मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों के निर्देश पर बारादरी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। चेक किया जा रहा है कि बार में किसी सामान्य विवाद के बाद तो ये झगड़ा नहीं बढ़ा। मारपीट में शामिल युवक-युवतियों की पहचान की जा रही है। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि जांच के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी हुआ था विवाद
माय बार हेडक्वार्टर में 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस नाइट पर विवाद हुआ था। उस दौरान टेबल बुकिंग को लेकर एक युवती से बदसलूकी का आरोप लगा था। विरोध करने पर युवती के भाई से भी विवाद हुआ और युवती के सिर पर कांच की बोतल मारी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।