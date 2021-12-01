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जांच शिविर : सैदपुर सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच सुबह 10 बजे से की जाएगी।अखंड पाठ साहिब : गुरुद्वारा श्री गुरुनानक सत्संग सभा जोगीपुरा, गोविंदनगर में प्रकाशोत्सव के अवसर पर अखंड पाठ सुबह 9 बजे से और कथा-विचार व शबद कीर्तन सुबह 10:30 बजे से।महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री शिव शक्ति भवन मंदिर में महाकाल सेवा समिति की ओर से महाकाल का शृंगार शाम छह बजे किया जाएगा।देव दिवाली : बिल्सी में देव दिवाली मोहल्ला संख्या पांच स्थित सिद्ध पीठ बालाजी दरबार में शाम छह बजे मनाई जाएगी।