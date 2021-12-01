Bareilly News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:30 AM IST
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हनुमान चालीसा : बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार स्थित श्रीसंकटमोचन दरबार एवं तहसील रोड स्थित श्री बालाजी भक्ति धाम पर चोला चढ़ाकर चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे से।
जांच शिविर : सैदपुर सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच सुबह 10 बजे से की जाएगी।
अखंड पाठ साहिब : गुरुद्वारा श्री गुरुनानक सत्संग सभा जोगीपुरा, गोविंदनगर में प्रकाशोत्सव के अवसर पर अखंड पाठ सुबह 9 बजे से और कथा-विचार व शबद कीर्तन सुबह 10:30 बजे से।
महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री शिव शक्ति भवन मंदिर में महाकाल सेवा समिति की ओर से महाकाल का शृंगार शाम छह बजे किया जाएगा।
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देव दिवाली : बिल्सी में देव दिवाली मोहल्ला संख्या पांच स्थित सिद्ध पीठ बालाजी दरबार में शाम छह बजे मनाई जाएगी।
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जांच शिविर : सैदपुर सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच सुबह 10 बजे से की जाएगी।
अखंड पाठ साहिब : गुरुद्वारा श्री गुरुनानक सत्संग सभा जोगीपुरा, गोविंदनगर में प्रकाशोत्सव के अवसर पर अखंड पाठ सुबह 9 बजे से और कथा-विचार व शबद कीर्तन सुबह 10:30 बजे से।
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महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री शिव शक्ति भवन मंदिर में महाकाल सेवा समिति की ओर से महाकाल का शृंगार शाम छह बजे किया जाएगा।
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देव दिवाली : बिल्सी में देव दिवाली मोहल्ला संख्या पांच स्थित सिद्ध पीठ बालाजी दरबार में शाम छह बजे मनाई जाएगी।