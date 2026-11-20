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मामला थाना मीरगंज क्षेत्र के गांव दिवना पहुंचा का है। भमौरा थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर जाफराबाद निवासी निर्दोष ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन पूजा की शादी करीब तीन साल पहले गांव दिवना पहुंचा निवासी महिपाल के साथ हुई थी।पति और उसके परिजन दो लाख रुपये नकद और चार पहिया वाहन की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर पूजा को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था।तहरीर के मुताबिक, 17 नवंबर की शाम करीब छह बजे ग्राम प्रधान के माध्यम से मायके पक्ष को पूजा की मौत की सूचना मिली। परिजन गांव पहुंचे तो घर पर कोई नहीं मिला। परिजनों ने शव देखा तो गले, सीने और पीठ पर चोटों के निशान मिलने का दावा किया। पूजा का एक साल का मासूम बच्चा भी है।पुलिस ने पति महिपाल, ससुर ताराचंद, सास सोमवती, जेठ सुनील, जिठानी रीता, ननद ममता और देवर राहुल व भुवनेश के खिलाफ दहेज हत्या समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि विवाहिता की मौत के मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाद