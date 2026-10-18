Bareilly News: विवाहिता की मौत के मामले में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:48 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:48 AM IST
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भोजीपुरा। थाना क्षेत्र के गांव पीपलसाना चौधरी में विवाहिता की मौत के मामले में पति, सास ससुर व ननद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार को गांव पीपलसाना चौधरी निवासी अमन साहू की पत्नी अनुराधा का शव उसके ही कमरे में फंदे पर मिला था।
सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव दौली रघुवर दयाल निवासी मृतका के भाई भानू ने भोजीपुरा पुलिस को दी गई तहरीर में सास कुंती देवी, ससुर परमानंद, ननद रोशनी पर दहेज में एक लाख रुपये व एक कार मांगने का आरोप लगाया है।
पति अमन साहू के खिलाफ हत्या में षड्यंत्र करने का आरोपी बनाया गया है।सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि जांच के बाद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
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रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार को गांव पीपलसाना चौधरी निवासी अमन साहू की पत्नी अनुराधा का शव उसके ही कमरे में फंदे पर मिला था।
सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव दौली रघुवर दयाल निवासी मृतका के भाई भानू ने भोजीपुरा पुलिस को दी गई तहरीर में सास कुंती देवी, ससुर परमानंद, ननद रोशनी पर दहेज में एक लाख रुपये व एक कार मांगने का आरोप लगाया है।
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पति अमन साहू के खिलाफ हत्या में षड्यंत्र करने का आरोपी बनाया गया है।सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि जांच के बाद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
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