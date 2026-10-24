Bareilly News: जंगली जानवर को बचाने में पलटी कार, युवक की मौत

विज्ञापन

मृतक की पहचान क्योलड़िया निवासी 30 वर्षीय देवेंद्र गंगवार के रूप में हुई है। घायलों में बरखेड़ा क्षेत्र के ज्योरा कल्याणपुर के राहुल, कुशीनगर के गैरी नरोत्तम के सुमित चौहान और हाफिजगंज के चौखंडी के कार चालक पंकज गंगवार शामिल हैं। सभी दोस्त मेला देखकर देर रात कार से घर लौट रहे थे।यह हादसा बबूरी मोड़ पर हुआ। अचानक एक जंगली जानवर कार के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार पलट गई। हादसे के बाद राहगीरों और ग्रामीणों ने युवकों की चीख-पुकार सुनी। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला। परिजन घायलों को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में देवेंद्र गंगवार ने दम तोड़ दिया। अन्य तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। देवेंद्र की मौत से उनकी पत्नी प्रेमवती का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के परिवार में छह वर्षीय बेटे नरेंद्र और एक वर्षीय बेटा शिवम हैं। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।