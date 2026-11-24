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मेले की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर तीन-तीन फुट गहरे गड्ढे हो गए हैं। सोमवार को जब इस रास्ते की पड़ताल की गई तो हालात बेहद खराब मिले। रोड पर गड्ढों का जाल बिछा हुआ है। कैंट से लेकर लाल फाटक पुल और चौबारी तक की सड़क जर्जर है। वाहन रेंग-रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। इससे पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है।इस बार चौबारी मेले में पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। 24 नवंबर को मुख्य स्नान है, लेकिन मेले की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर तीन-तीन फुट गहरे गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने रविवार को इसकी पड़ताल की तो हालात बेहद खराब मिले। रोड पर गड्ढों का जाल बिछा हुआ है। कैंट से लाल फाटक पुल और चौबारी तक की सड़क खस्ताहाल है। वाहन रेंगकर गुजर रहे हैं। इससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है।कैंट से लाल फाटक पुल की तरफ बढ़ते ही बड़े और गहरे गड्ढों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिनभर भारी वाहनों के साथ कार, बाइक और ई-रिक्शा की आवाजाही के बीच ये गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। राहगीर सुरेश बताते हैं कि जरा सी नजर चूकते ही बाइक का गड्ढे में गिरना तय है। वीरांगना चौक के पास ठेला लगाने वाले आरिफ का कहना है कि वहां गहरा गड्ढा है, जिसमें अब तक कई ई-रिक्शा पलटा चुके हैं। रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है।शाम ढलने के बाद जब सामने से आने वाले बड़े वाहनों की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है तो बाइक सवारों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनको सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देते और वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अगस्त में इन गड्ढों की मरम्मत करवाई गई थी, लेकिन महज दो माह में ही घटिया निर्माण की पोल खुल गई। गड्ढों में भरा सीमेंट उखड़ गया। सवाल यह है कि मुख्य स्नान से ठीक पहले जब इसी टूटे-फूटे रास्ते से हजारों श्रद्धालु गुजरेंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? गड्ढे भरवाने के लिए प्रशासन के पास सिर्फ सोमवार का ही समय बना है।जानिए, क्या कहते हैं डॉक्टरजिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ब्रजेश गंगवार बताते हैं कि अचानक गड्ढे में पहिया जाने से शरीर को तेज झटका लगता है। इससे रीढ़ की हड्डी की डिस्क खिसकने, कमर में गंभीर मोच या फ्रैक्चर का खतरा रहता है। गर्दन को अचानक झटका लगने से इंजरी हो सकती है। बाइक असंतुलित होकर गिरने पर व्यक्ति अक्सर खुद को बचाने के लिए हाथ आगे करता है। इससे कलाई, कोहनी या कॉलर बोन टूटने की आशंका रहती है। पैर या कूल्हे की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो सकता है। यदि हेलमेट नहीं पहना है या ठीक से लॉक नहीं है तो सिर में भी चोट आ सकती है। इससे मस्तिष्क में सूजन, अंदरूनी रक्तस्राव हो सकता है। घुटने, शरीर आदि भी चोट आ सकती है।वर्जनगड्ढों को भरवाने के लिए टेंडर प्रकिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही गड्ढों को भरवाने का काम शुरू होगा। - डॉ. तनु जैन, सीईओ, कैंट बोर्ड