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Bareilly News: जन्मदिन पार्टी में साले-बहनोई पर तलवार से हमला

Sun, 20 Sep 2026 06:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:04 AM IST
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Brother-in-law and sister-in-law attacked with sword at birthday party
बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में साले-बहनोई पर बांके और तलवार से हमला कर दिया गया। धौरेरा माफी निवासी केंद्रपाल ने रिपोर्ट कराई कि पड़ोसी महिपाल के बेटे का 16 सितंबर को जन्मदिन था। पार्टी में गुड्डू, ठाकुर, लल्लू, धीरज और उनकी पत्नियों ने उनके परिवार की पिटाई की थी। इसकी शिकायत उन्होंने इज्जतनगर थाने में की थी। इससे रंजिश मानते हुए 17 सितंबर को ये लोग लाठी डंडे, तलवार और बांका लेकर घर में घुस आए। गुड्डू ने बांके से केंद्रपाल के साले छत्रपाल पर हमला कर दिया। धीरज ने तलवार से वार किया। इससे केंद्रपाल और छत्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर बचाया तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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