फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Bhura of Sikandrarao became the champion in wrestling, three wrestlers were injured.

Bareilly News: कुश्ती में सिकंदराराऊ के भूरा बने चैंपियन, तीन पहलवान चोटिल

Mon, 02 Nov 2026 02:27 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Bhura of Sikandrarao became the champion in wrestling, three wrestlers were injured.
गुलड़िया। ग्राम पिपरिया उपराला में चल रहे रामलीला मेले के तीन दिवसीय दंगल में पहलवानों ने खूब दम दिखाया। कुश्ती में सिकंदराराऊ के भूरा ने अपने प्रतिद्वंदी जितेंद्र को हराकर चैंपियन बने, जबकि तीन पहलवान मामूली रूप से चोटिल भी हुए हैं।
विज्ञापन


रविवार को पिपरिया उपराला में दंगल का आखिरी दिन था। इस दंगल में मथुरा ,कासगंज , सिकंदराबाद, चंदौसी, बरेली और शाहजहांपुर जैसे स्थानों से बड़े-बड़े पहलवान आए। पहली कुश्ती आंवला के भारत और मुन्ना के बीच हुई। इसमें भारत विजयी हुए। इसके बाद बरखेड़ा के चंद्रकेश और हाथरस के वीरेश के बीच हुई, जिसमें चंद्रकेश जीते। इसके साथ ही सनी और अरुण की कुश्ती हुई, जिसमें शनि जीते।
विज्ञापन

इसके अलावा खैर, अलीगढ़ के नरेश और गैनी के अमजद के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें अमजद ने मुकाबला जीत लिया। एक अन्य मुकाबले में मथुरा के अमित और हाथरस के धांसू पहलवान के बीच टक्कर हुई। इसमें धांसू पहलवान ने निर्धारित समय से पहले ही कुश्ती में बाजी मार ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे चर्चित कुश्ती सिकंदराराऊ के भूरा और कासगंज के जितेंद्र की बीच हुई। कड़े मुकाबले के चलते अंतिम समय में भूरा ने जितेंद्र को हरा दिया, जबकि हाथरस के प्रिंस और बरेली के अरमान के बीच कुश्ती हुई। इस कुश्ती पर पांच हजार का इनाम था। 10 मिनट की कुश्ती में कोई भी पहलवान गिरने को तैयार नहीं था, जबकि दोनों पहलवान लड़ते हुए चोटिल हो गए। प्रिंस के नाक से खून निकलने लगा, जबकि अरमान के हाथ में चोट आ गई। समय पूरा होने पर कुश्ती बराबर छोड़ दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed