बरेली: जल्द ही लागू होगा उड़ानों का नया शेड्यूल, हवाई अड्डा प्रशासन को डीजीसीए से हरी झंडी का इंतजार

बरेली में सर्दियों का सीजन शुरू होने से पहले ही हवाई अड्डा प्रशासन ने उड़ानों की नई समय सारिणी पर भी काम शुरू कर दिया है। नया शेड्यूल अगले सप्ताह से लागू होने की बात कही जा रही है। इसे स्वीकृति के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) भेजा गया है। दिल्ली, नवी मुंबई, जेवर और बंगलूरू हवाई अड्डों की व्यस्तता के लिहाज से नया शेड्यूल जारी किया जाएगा।

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