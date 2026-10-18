बरेली: बुर्का पहनकर अस्पताल से भागी 25 हजार की इनामी ममता गिरफ्तार, बेटों संग रची थी भागने की साजिश
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 18 Oct 2026 01:12 PM IST
सार
बरेली में डेढ महीने पहले जिला अस्पताल से बुर्का पहनकर भागी 25 हजार रुपये की इनामी बंदी ममता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने बेटों के साथ मिलकर फरारी की साजिश रची थी।
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विस्तार
बरेली के जिला अस्पताल से बुर्का पहनकर भागी 25 हजार रुपये की इनामी बंदी ममता को कोतवाली पुलिस ने डेढ़ महीने बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने बेटों के साथ मिलकर फरारी की साजिश रचने की बात स्वीकार की है। उसे दोबारा जेल भेज दिया गया है।
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ममता फरीदपुर थाने में दर्ज एक मामले में जेल में बंद थी। बीमार होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दो सितंबर को शाम साढ़े छह बजे वह नहाने के लिए बाथरूम में गई। इसी दौरान बुर्का पहने एक महिला बाथरूम से निकली और अस्पताल से बाहर चली गई। निगरानी में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को शक हुआ तो बाथरूम में जाकर देखा।
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ममता गायब मिली। घटना के वक्त ममता के दोनों बेटे उससे मिलने अस्पताल आए थे। जब पुलिसकर्मी ममता को तलाशने लगीं तो दोनों बेटे भी वहां से चले गए। इस पर उनकी भूमिका को लेकर संदेह हुआ। बाद में अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था।
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बेटे ने लाकर दिया था बुर्का
एसपी सिटी चिराग जैन ने बताया कि ममता ने स्वीकार किया है कि जेल में रहने के डर से उसने उसने अपने बेटों केशव और विशाल के साथ मिलकर भागने की साजिश रची। केशव ने उसे बुर्का लाकर दिया था। इसी बुर्के को पहनकर वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हुई थी। पुलिस उसके बेटों की भूमिका की भी जांच कर रही है। उसके एक बेटे को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
एसपी सिटी चिराग जैन ने बताया कि ममता ने स्वीकार किया है कि जेल में रहने के डर से उसने उसने अपने बेटों केशव और विशाल के साथ मिलकर भागने की साजिश रची। केशव ने उसे बुर्का लाकर दिया था। इसी बुर्के को पहनकर वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हुई थी। पुलिस उसके बेटों की भूमिका की भी जांच कर रही है। उसके एक बेटे को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।