इश्क लड़ाना पड़ा भारी: बरेली में हेड कांस्टेबल और महिला सिपाही निलंबित, एसएसपी ने की कार्रवाई
बरेली के शाही थाने में तैनात हेड कांस्टेबल और महिला सिपाही को इश्क लड़ाना भारी पड़ गया। इश्क में दोनों वर्दी की मर्यादा भूल गए। जांच के बाद एसएसपी ने दोनों को निलंबित कर दिया गया है।
विस्तार
बरेली के शाही थाने में अनुशासनहीनता के मामले में एसएसपी ने एक हेड कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेम प्रसंग में इस कदर मशगूल थे कि लोग पुलिसकर्मियों की छवि पर सवाल उठाने लगे थे। इस कार्रवाई को थाने का माहौल सुधारने के तौर पर देखा जा रहा है।
एसएसपी ने देर रात की कार्रवाई
जांच में अनुशासनहीनता की पुष्टि के बाद एसएसपी ने दोनों को शनिवार देर रात निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय जांच भी बैठा दी। सीओ मीरगंज ने निलंबन की पुष्टि की। बताया कि पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिकारियों की ओर से कर्मचारियों के आचरण पर निगरानी रखी जाती है। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है।