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इश्क लड़ाना पड़ा भारी: बरेली में हेड कांस्टेबल और महिला सिपाही निलंबित, एसएसपी ने की कार्रवाई

Sun, 18 Oct 2026 11:24 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 18 Oct 2026 11:24 AM IST
सार

बरेली के शाही थाने में तैनात हेड कांस्टेबल और महिला सिपाही को इश्क लड़ाना भारी पड़ गया। इश्क में दोनों वर्दी की मर्यादा भूल गए। जांच के बाद एसएसपी ने दोनों को निलंबित कर दिया गया है। 

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Head constable and lady constable suspended in Bareilly
शाही थाने में तैनात थे दोनों सिपाही - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली के शाही थाने में अनुशासनहीनता के मामले में एसएसपी ने एक हेड कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेम प्रसंग में इस कदर मशगूल थे कि लोग पुलिसकर्मियों की छवि पर सवाल उठाने लगे थे। इस कार्रवाई को थाने का माहौल सुधारने के तौर पर देखा जा रहा है।

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बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल पहले से शादीशुदा है। उसकी प्रेमिका कांस्टेबल अविवाहित है और दूसरे समुदाय की है। दोनों का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक एक दरोगा ने दोनों को कमरे में साथ देखा तो एसओ को जानकारी दी। एसओ आशुतोष द्विवेदी ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। एसएसपी अनुराग आर्य ने सीओ मीरगंज अजय कुमार से जांच कराई। 
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एसएसपी ने देर रात की कार्रवाई 
जांच में अनुशासनहीनता की पुष्टि के बाद एसएसपी ने दोनों को शनिवार देर रात निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय जांच भी बैठा दी। सीओ मीरगंज ने निलंबन की पुष्टि की। बताया कि पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिकारियों की ओर से कर्मचारियों के आचरण पर निगरानी रखी जाती है। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है।

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