इश्क लड़ाना पड़ा भारी: बरेली में हेड कांस्टेबल और महिला सिपाही निलंबित, एसएसपी ने की कार्रवाई

बरेली के शाही थाने में अनुशासनहीनता के मामले में एसएसपी ने एक हेड कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेम प्रसंग में इस कदर मशगूल थे कि लोग पुलिसकर्मियों की छवि पर सवाल उठाने लगे थे। इस कार्रवाई को थाने का माहौल सुधारने के तौर पर देखा जा रहा है।

बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल पहले से शादीशुदा है। उसकी प्रेमिका कांस्टेबल अविवाहित है और दूसरे समुदाय की है। दोनों का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक एक दरोगा ने दोनों को कमरे में साथ देखा तो एसओ को जानकारी दी। एसओ आशुतोष द्विवेदी ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। एसएसपी अनुराग आर्य ने सीओ मीरगंज अजय कुमार से जांच कराई।