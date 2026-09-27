Bareilly News: आज खुलेंगे जिलेभर के बैंक, फिर तीन दिन की हड़ताल

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वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को बैंक खोलने के संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके मुताबिक, रविवार को सामान्य दिनों की तरह बैंक खुले रहेंगे और वहां नियमित कामकाज होगा। बैंक कर्मचारी लंबे समय से सप्ताह में पांच दिन कार्य करने और अपनी अन्य मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठा रहे हैं, लेकिन श्रम विभाग और बैंकिंग संगठनों के बीच कई दौर की वार्ताओं के बावजूद अब तक ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका है। इसके कारण यह हड़ताल बुलाई गई है।जिला संयोजक नवींद्र कुमार ने बताया कि 28 सितंबर की सुबह स्टेट बैंक की कचहरी शाखा पर प्रदर्शन और सभा होगी। इसमें लंबित मांगों को उठाया जाएगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन की नीतियों का विरोध दर्ज किया जाएगा। 29 सितंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा की पंजाबी मार्केट शाखा पर सभा होगी। 30 सितंबर की सुबह यूनियन बैंक की रामपुर गार्डन शाखा (अग्रसेन पार्क के सामने वाली गली) में सभा और प्रदर्शन किया जाएगा। बैंकिंग संगठनों की हड़ताल को बीमा कर्मी संघ ने भी समर्थन दे दिया है। संवाद